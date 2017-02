Les politiciens doivent répondre adéquatement au populisme, dit Preston Manning

OTTAWA – L’homme qui a déjà su transformer le sentiment populiste de certains Canadiens en succès politique estime que les prétendants au leadership ont beaucoup à perdre s’ils n’arrivent pas l’imiter.

Preston Manning, fondateur du Parti réformiste, affirme que le plus grand défi auquel font face les leaders politiques est le fait que la population est de plus en plus désenchantée face au gouvernement, aux médias de masse et à la politique en général.

Selon lui, la réponse au succès de Donald Trump ne doit pas être une phobie de Donald Trump et il croit que les politiciens doivent examiner les causes de l’aliénation des électeurs et rediriger cette énergie politique négative pour en tirer quelque chose de positif.

Preston Manning a tenu ces propos, vendredi, lors de la conférence conservatrice annuelle qui porte son nom.

À 500 $ le billet, moins pour les étudiants, cette conférence rassemble toutefois moins les militants ordinaires et davantage l’intelligentsia du parti, qui doit débattre de la voie à prendre pour l’avenir.

M. Manning croit cependant qu’il faut donner aux éléments disparates du mouvement l’occasion de se rencontrer et de créer les outils et les stratégies nécessaires pour avoir le dessus en politique fédérale et provinciale au cours des années à venir.

La portion la plus attendue de la conférence sera sans doute le débat entre les candidats à la direction du Parti conservateur du Canada.

La date limite pour poser sa candidature est ce vendredi et à moins d’un ajout de dernière minute, 14 candidats devraient s’affronter.

Le parti choisira son nouveau chef en mai.