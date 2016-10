Les populations d’espèces réduites de moitié en 42 ans en raison de l’humain

TORONTO – Les populations d’espèces pourraient avoir décliné de 67 pour cent en 2020 en raison de l’activité humaine, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF).

Le rapport Planète vivante 2016 révèle que les humains sont, pour la toute première fois de l’histoire, à l’origine des désordres et perturbations de la nature.

Toujours d’après le rapport de la société zoologique de Londres, les populations mondiales de mammifères, d’oiseaux, de poissons, d’amphibiens et de reptiles ont déjà diminué de 58 pour cent entre 1970 et 2012.

Les espèces disparaissent toutefois à un rythme inégalé. Ainsi, celles d’eau douce ont été victimes d’un recul marqué de 81 pour cent durant ces 42 années.

Les plus grandes menaces pour les vertébrés sont la perte et la dégradation des habitats, la surexploitation, les espèces envahissantes et les maladies, la pollution et les changements climatiques.

Contrairement à certains pays qui dépassent déjà leurs limites écologiques, le Canada dispose d’une biocapacité considérable, selon le rapport du WWF.

Par contre, au ratio par habitant, les Canadiens vivent au-delà de ce que les systèmes naturels peuvent supporter et fournir.

La population mondiale a déjà besoin de 1,6 planète pour fournir les biens et services consommés en une année. Si tout le monde vivait comme les Canadiens, l’humanité aurait besoin de 4,7 planètes.

Pour protéger la biodiversité, le rapport Planète vivante 2016 identifie des modèles d’affaires qui comprennent les coûts réels des dommages environnementaux dans les processus de prise de décision, tout comme un système alimentaire qui réduit significativement le gaspillage, les intrants chimiques et provenant des énergies fossiles ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Une autre piste de solution recommandée constitue la transition vers des sources d’énergie durables et renouvelables à 100 pour cent. La rapidité de ce changement étant un facteur clé pour la détermination de notre avenir.