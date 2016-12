Les Québécois offrent beaucoup de cartes-cadeaux en ce temps des fêtes

MONTRÉAL – Les certificats-cadeaux sont de plus en plus populaires en ce temps des fêtes, puisqu’un Québécois sur deux en offrira au moins un à Noël ou au Jour de l’An.

Cette statistique ressort du sondage annuel du Conseil québécois du commerce de détail, réalisé par le Groupe Altus.

Pour ces cartes-cadeaux, les Québécois dépenseront plus de 240 millions $ cette année.

D’autre part, l’achat en ligne reste très prisé au Québec puisque 27 pour cent des Québécois se procureront au moins un cadeau sur internet, pour un total de 128 millions $.

Le sondage indique par ailleurs que seulement deux Québécois sur trois fêteront Noël cette année. Un peu plus de 60 pour cent de leur budget sera consacré aux cadeaux, et un peu moins de 40 pour cent à la fête elle-même, les repas et l’alcool notamment.