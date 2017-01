Les réactions internationales à la fusillade dans une mosquée de Québec

QUÉBEC – La fusillade qui a fait six morts et huit blessés au Centre culturel islamique de Québec, dimanche, a suscité plusieurs réactions à l’international. En voici quelques-unes:

«Le Saint-Père condamne fermement à nouveau la violence qui engendre tant de souffrances, implorant de Dieu le don du respect mutuel et de la paix.»

– Le pape François, dans un télégramme transmis à l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald LaCroix

—-

«Si les tueurs avaient l’intention d’opposer des gens de fois différentes les uns aux autres ou de les diviser, ils ne doivent pas réussir et ne réussiront pas. Nous sommes en deuil aux côtés de la communauté musulmane de Québec.»

– Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel

—-

«Le Président de la République dénonce avec la plus grande fermeté l’odieux attentat qui a provoqué la mort d’au moins six personnes et de nombreux blessés dans une mosquée à Québec. C’est l’esprit de paix et d’ouverture des Québécois que les terroristes ont voulu atteindre. La France se tient aux côtés des victimes et de leurs familles. Le Président de la République adresse un message de sympathie, d’affection et de solidarité au Premier ministre du Québec Philippe Couillard et au Premier ministre du Canada Justin Trudeau.»

– Le président français François Hollande, par communiqué

—-

«Ce soir, à minuit, la @LaTourEiffel s’éteindra afin d’adresser un message fraternel à l’ensemble des Québécois et des Canadiens.»

– La mairesse de Paris Anne Hidalgo, sur Twitter

—-

«Nos prières, ce soir, sont avec les gens de Québec, qui a subi une attaque terrible sur une mosquée. Nous devons nous tenir ensemble.»

– Le maire de New York, Bill de Blasio

—-

«Je suis de tout coeur avec les victimes de l’attaque de la mosquée à Québec. La haine n’a pas de religion. »

– Charles Michel, premier ministre de la Belgique, sur Twitter

—-

«Nous sommes solidaires avec le Canada et condamnons les attaques contre les fidèles d’une mosquée de Québec — une attaque sur la diversité religieuse.»

– Malcolm Turnbull, premier ministre de l’Australie, sur Twitter

—-

«Nous offrons nos condoléances et prières aux familles des six personnes tuées à la mosquée de Québec. Cette violence et cette folie doivent cesser.»

– Le révérend Jesse Jackson, sur Twitter