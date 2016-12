Les transferts en santé s’inviteront au dîner à Ottawa vendredi soir

OTTAWA – La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, soutient que son gouvernement n’a pas encore décidé de l’ampleur des nouveaux transferts en santé ni de l’échéancier de la nouvelle entente.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont été conviés à Ottawa, jeudi et vendredi, pour une réunion consacrée à la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. L’hôte de la rencontre, le premier ministre Justin Trudeau, a cependant accepté la demande des provinces et territoires de discuter aussi du Transfert canadien en matière de santé, lors d’un dîner de travail après la conférence officielle, vendredi soir.

La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a rappelé que les provinces et territoires sont unanimes à dénoncer la réduction, de six à trois pour cent, de la hausse annuelle automatique maximale des transferts fédéraux en matière de santé.

Jusqu’à cette année, une entente entre le fédéral et les provinces prévoyait des hausses automatiques annuelles des transferts de 6 pour cent. Les conservateurs de Stephen Harper entendaient dès 2017 arrimer cette hausse à l’augmentation annuelle du PIB, jusqu’à un plafond de 3 pour cent. En campagne électorale, les troupes de Justin Trudeau avaient promis de «négocier un nouvel accord sur la santé», incluant «une entente de financement à long terme».

La ministre Philpott a depuis indiqué que ces augmentations se limiteront à 3 pour cent, comme l’avaient établi les conservateurs. Elle a toutefois promis des enveloppes séparées supplémentaires pour des secteurs ciblés par Ottawa, comme les soins à domicile, ce qui a fait bondir Québec. Le ministre Gaétan Barrette a refusé que le financement d’un poste budgétaire de compétence provinciale soit assujetti à des conditions fédérales.

Le gouvernement Trudeau a promis de verser 3 milliards $ sur quatre ans pour les soins à domicile, mais il se dit ouvert à une augmentation des transferts ou à un prolongement de la durée de l’entente pour des priorités communes, comme la santé mentale. Mme Philpott a aussi indiqué que cette enveloppe de 3 milliards $ pourrait être revue à la hausse si l’on constate que les programmes sont efficaces et portent leurs fruits.