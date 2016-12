Les VUS, camions et camionnettes en tête de liste des autos les plus volées

MONTRÉAL – Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) signale que les véhicules utilitaires sport (VUS) de luxe demeurent au sommet de sa liste annuelle des dix véhicules les plus fréquemment volés au Québec.

Le classement dévoilé mardi démontre que parmi ces dix véhicules volés en 2015, un seul, le coupé BMW 335xi deux portes de l’année 2008, n’était pas un VUS, un camion ou une camionnette.

Huit des dix véhicules les plus volés étaient de marque Toyota ou de sa filiale Lexus.

Le BAC a observé que le taux de vol d’autos a continué de fléchir au Québec. En effet, entre 2013 et 2015, la fréquence de vol a chuté de 25 pour cent. En revanche, le coût moyen de ces sinistres a grimpé de 15 pour cent, passant de 15 428 $ à 17 755 $.

Neuf véhicules volés sur dix ont été construits après 2007, après l’entrée en vigueur de la loi qui a rendu obligatoire l’installation des dispositifs antivol.

Anne Morin, responsable des affaires publiques au Bureau d’assurance du Canada, explique que depuis quelques années, les voleurs agissent de plus en plus en réseaux organisés et que les véhicules volés sont souvent destinés à la revente à l’étranger.

Le BAC ajoute que les véhicules sont aussi volés pour la revente à des acheteurs du Québec qui ignorent la fraude dont ils sont victimes, pour les pièces, ou pour commettre un autre crime.