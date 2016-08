L’état de santé de la professeure de Concordia emprisonnée en Iran se détériore

OTTAWA – L’état de santé de la Canadienne Homa Hoodfar, emprisonnée depuis près de trois mois en Iran, s’est sérieusement détérioré, selon des membres de sa famille.

La professeure retraitée de l’Université Concordia, à Montréal, est si faible qu’elle a dû être hospitalisée, a soutenu sa nièce Amanda Ghahremani en entrevue avec le réseau anglais de Radio-Canada (CBC).

«Nous disposons de très peu d’informations. Nous savons qu’elle était très faible, qu’elle était à peine capable de parler, qu’elle se trouvait dans un état très, très, grave», a-t-elle expliqué.

«Elle n’a pas réussi à avoir un accès régulier à ses avocats, et elle n’a pas réussi à avoir accès régulier à sa famille», a poursuivi Mme Ghahremani.

Les membres de la famille de Mme Hoodfar avaient évité d’effectuer des sorties médiatiques ces dernières semaines afin de permettre au laisser le processus judiciaire iranien suivre son cours, respectant ainsi les recommandations des avocats.

«Mais cela fait trois mois, et maintenant que nous avons été informés de son hospitalisation, nous n’avons d’autre choix que d’en parler publiquement et de demander l’appui de la population et du gouvernement pour nous assurer qu’elle soit libérée sans plus tarder», a plaidé Mme Ghahremani sur les ondes de la CBC.

Au bureau du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, on a assuré mardi par voie de communiqué que le gouvernement était «très préoccupé» et qu’il travaillait étroitement avec la famille de Mme Hoodfar.

Le bureau de M. Dion a insisté sur le fait que l’absence de représentation diplomatique du gouvernement canadien en Iran compliquait sérieusement la donne.

«Rien ne remplace une représentation directe pour protéger et défendre les citoyens canadiens à l’étranger», a-t-on indiqué.

Ottawa a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran en septembre 2012.

Le gouvernement conservateur avait alors annoncé la fermeture immédiate de l’ambassade canadienne en Iran et l’expulsion du pays de tous les diplomates iraniens en poste au Canada.

Née en Iran, Homa Hoodfar est établie à Montréal depuis 30 ans, où elle a enseigné à l’Université Concordia.

L’anthropologue de 65 ans a mené des recherches sur les femmes musulmanes dans diverses régions du monde.

D’après sa famille, elle s’était rendue en Iran au début du mois de février pour visiter des proches et mener des recherches archivistiques à la bibliothèque parlementaire de Téhéran.

La professeure à la retraite avait été arrêtée une première fois en mars, peu avant de quitter l’Iran, et s’était vu interdire de sortir du pays. Elle a été arrêtée à nouveau le 6 juin et incarcérée à la prison d’Evin, à Téhéran.