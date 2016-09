Leurre informatique: enquête sur cautionnement d’un Français à Sherbrooke

SHERBROOKE, Qc – Le sexagénaire d’origine française qui est notamment accusé d’agression sexuelle et de leurre informatique d’enfant doit se présenter au tribunal ce jeudi, au Palais de justice de Sherbrooke, pour subir son enquête sur le cautionnement.

Claude-Auguste Piant, âgé de 61 ans, a été arrêté dimanche matin dernier, au lendemain de son arrivée au Canada. Il est détenu depuis.

Selon ce qu’a révélé le Service de police de Sherbrooke, depuis plus d’un an, M. Piant aurait communiqué au moyen d’un ordinateur avec une adolescente de 15 ans de Sherbrooke dans le but d’avoir des contacts sexuels avec elle.

La police affirme que le suspect a tout laissé derrière lui pour s’installer à Sherbrooke après avoir eu avec l’adolescente une centaine d’échanges d’images à caractère sexuel et de discussions. De France, il aurait loué un logement à Sherbrooke.

Claude-Auguste Piant a été trouvé par les parents de la présumée victime sur le terrain de leur résidence.

La police de Sherbrooke a profité dans ce dossier de la collaboration d’enquêteurs en cybercriminalité de la Sûreté du Québec et de policiers français.