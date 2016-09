L’ex-premier ministre Harper se joint à un cabinet d’avocats de Calgary

CALGARY – L’ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, s’associe au cabinet d’avocats Dentons.

A l’instar des membres de sa nouvelle entreprise, Harper & Associates Consulting, il travaillera au bureau de Calgary de Dentons à titre de consultant.

Dentons rapporte que M. Harper aidera ses clients à comprendre les questions touchant l’accès aux marchés et la gestion des risques géopolitiques et économiques à l’échelle mondiale et à maximiser la valeur sur les marchés mondiaux.

Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons, soutient que l’expérience de M. Harper à titre de dirigeant d’un pays du G7 sera un atout précieux pour les clients et pour l’équipe du cabinet d’avocats.

Stephen Harper a dirigé le gouvernement du Canada de février 2006 à novembre dernier. Il a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 1993.

Il a démissionné le mois dernier de son poste de député de Calgary Heritage.