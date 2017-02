Line Beauchamp représentante de Philippe Couillard pour la Francophonie

QUÉBEC – L’ancienne ministre libérale Line Beauchamp est nommée représentante personnelle du premier ministre du Québec pour la Francophonie.

Mme Beauchamp, qui occupe le poste de déléguée générale du Québec à Paris, sera donc chargée aussi de représenter les intérêts du gouvernement du Québec au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie au nom du premier ministre Philippe Couillard. Elle remplace Michel Robitaille qui a occupé les deux mêmes postes.

Le mandat de Line Beauchamp sera notamment de faire valoir les positions du Québec en matière de promotion de la démocratie et de l’État de droit, d’égalité femme-homme, de lutte contre la radicalisation menant à la violence et de Francophonie économique.

De 2003 à 2012, Line Beauchamp a été successivement ministre de la Culture et des Communications, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et vice-première ministre du Québec. Elle a été députée de 1998 à 2012, d’abord pour la circonscription montréalaise de Sauvé, puis de Bourassa-Sauvé.