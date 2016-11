Lisa Raitt se lance dans la course à la direction du Parti conservateur

OTTAWA – L’ex-ministre conservatrice Lisa Raitt annonce qu’elle se lance dans la course à la succession de Stephen Harper.

Dans une vidéo publiée sur YouTube mercredi après-midi, Mme Raitt explique que le Canada a besoin d’un «leader qui se bat pour tous les Canadiens», et «pas seulement pour les quelques privilégiés».

Elle ajoute que ce même leader devrait «connaître la réalité des Canadiens» et «créer des opportunités pour tous». Elle conclut en disant qu’elle «sera ce chef».

Élue pour la première fois en Ontario sous la bannière conservatrice en 2008, Lisa Raitt avait quitté son poste de porte-parole en matière de finances le mois dernier afin d’examiner la possibilité de se présenter dans la course à la direction du Parti conservateur.

Pendant le règne conservateur, Mme Raitt a géré les ministères des Ressources naturelles, du Travail et des Transports.

Les candidats conservateurs qui espéraient participer au premier débat, la semaine prochaine, à Saskatoon, avaient jusqu’à la fin de la journée pour déposer leurs documents de candidature.

Plusieurs autres conservateurs ont annoncé leur intention de succéder à Stephen Harper. Les anciens ministres Chris Alexander, Maxime Bernier, Steven Blaney, Kellie Leitch et Erin O’Toole sont du nombre, en plus des députés Michael Chong, Deepak Obhrai, Andrew Scheer et Brad Trost.

Les conservateurs éliront leur nouveau chef le 27 mai prochain.