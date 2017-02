Lisée mise sur des «vérités qui dérangent» pour élargir la base du PQ

QUÉBEC – Le chef péquiste Jean-François Lisée mise sur un rapport contenant des «vérités qui dérangent» pour élargir la base du Parti québécois.

M. Lisée a dévoilé mercredi un document qui décrit sa formation politique comme un «club social» «figé» et vieillissant, dont l’option souverainiste ne réussit pas à attirer les jeunes.

Ce constat a été dressé dans un rapport préparé par son conseiller spécial Paul St-Pierre Plamondon, au terme d’une consultation de membres et de non-membres du PQ.

M. St-Pierre Plamondon propose de mettre en oeuvre un plan de transition intergénérationnel entre les dirigeants du PQ âgés de plus de 70 ans et ceux de moins de 40 ans.

Il suggère également que la formation utilise la langue et la culture et non les questions de laïcité pour promouvoir l’identité québécoise.

Le conseiller demande également au PQ de rester ferme sur son engagement à réformer le mode de scrutin, qui était passé à la trappe en 2011.

Ces constats ont été obtenus après une consultation qui visait notamment les entrepreneurs, les jeunes et les représentants des communautés culturelles.

Dans un point de presse, mercredi, M. Lisée a affirmé que ces observations montrent que le PQ a des efforts à faire.

«Il y a des vérités qui dérangent, d’autres qui s’expliquent parce qu’on s’est mal exprimés», a-t-il dit.

Selon M. Lisée, les propositions avancées dans le rapport, qui seront soumises à la discussion dans le cadre de la tournée «Osez repenser le Québec», aideront le parti politique à rejoindre les jeunes.

«Il n’est pas suffisamment connecté», a-t-il dit.