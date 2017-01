L’Ontario consacre 100 millions $ pour élargir l’accès au gaz naturel

TORONTO – L’Ontario consacre 100 millions $ à un nouveau programme de subventions qui vise à élargir l’accès au gaz naturel dans les collectivités qui ne sont actuellement pas desservies, dans les régions rurales et du Nord ainsi que dans les communautés des Premières Nations.

L’argent provient du Fonds d’investissement vert; les demandes de subventions des municipalités et des Premières Nations seront acceptées à partir du printemps.

Le gaz naturel constitue la source de chauffage principale d’environ 75 pour cent des résidences de l’Ontario et demeure moins cher que l’électricité, le mazout et le propane.

Le ministère de l’Infrastructure estime qu’un consommateur moyen qui passerait du mazout au gaz naturel en profitant du programme pourrait économiser en moyenne 1100 $ par année. L’économie est évaluée à environ 1500 $ pour un passage de l’électricité au gaz.

Le ministère soutient qu’un meilleur accès au gaz naturel rendra le transport commercial et l’agriculture plus abordables en Ontario et fournira une source d’énergie plus propre.