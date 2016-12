L’opposition fait un lien entre les délais judiciaires et Gilles Vaillancourt

QUÉBEC – Les partis de l’opposition affirment que la gestion des libéraux a forcé le système judiciaire à accepter une peine réduite pour l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt.

Le député de la Coalition avenir Québec Simon Jolin-Barrette a déclaré que l’appareil judiciaire n’avait pas les ressources nécessaires pour entendre le procès de M. Vaillancourt sans s’exposer à une demande d’arrêt des procédures en raison d’un risque de dépassement des délais.

M. Jolin-Barrette a exprimé sa déception devant la peine réduite qui sera vraisemblablement rendue contre M. Vaillancourt, dont la cause est devant le tribunal jeudi.

Selon le député, le sous-investissement et les compressions gouvernementales sont responsables des délais qui affaiblissent le système de justice.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a estimé que la situation de l’ex-maire de Laval donne l’impression d’une «justice à rabais», en raison de sa clémence.

«Du point de vue du citoyen, on a un homme qui est accusé de gangstérisme, qui a créé un système de corruption pendant des décennies à Laval, qui ne sera en prison que deux ans, a-t-il dit. On peut penser que si le rapport de force de la poursuite avait été plus grand, s’il n’y avait pas eu la question des délais, ça aurait pu être mieux.»

Selon M. Jolin-Barrette, avec une date prévue en 2019, le procès de M. Vaillancourt démontre que les ressources judiciaires étaient insuffisantes.

«C’est un problème, le gouvernement a créé ce problème en sous-investissant et c’est la responsabilité de la ministre au sein de son gouvernement si elle n’est pas capable d’aller chercher de l’argent auprès du président du Conseil du trésor pour avoir un système de justice fort au Québec», a-t-il dit.