«Mad Max» Bernier défend ses publicités de campagne farfelues

OTTAWA – Rira bien qui rira le dernier.

C’est ce que Maxime Bernier réplique à ceux qui se moquent des images et slogans farfelus qu’il met de l’avant depuis le début de sa campagne à la direction du Parti conservateur.

Celui dont le «jingle» était devenu viral lors de la dernière campagne électorale ne se formalise pas des railleries que lui a adressées le directeur de campagne de sa rivale Kellie Leitch.

Sur le réseau Twitter, le stratège Nick Kouvalis s’est moqué mardi d’un photomontage mis en ligne par le député de Beauce au cours des dernières heures.

On y voit une image sur laquelle le visage de Maxime Bernier remplace celui de l’acteur Mel Gibson, qui incarnait le personnage principal de «Mad Max» dans le célèbre film de science-fiction réalisé par George Miller.

«Vous savez, certaines personnes aiment m’appeler Mad Max, comme dans le film. Ils peuvent penser que c’est une insulte. Mais laissez-moi vous dire quelque chose: c’est vrai, je suis furieux», est-il écrit en-dessous de la photo sur le compte Instagram du député conservateur.

Il énumère ensuite toutes les raisons de sa colère, qui vont du «gaspillage gouvernemental» à «l’ingérence constante du fédéral dans les champs de compétence des provinces» en passant par «les politiciens qui promettent n’importe quoi pour se faire élire».

En mêlée de presse, mardi, le Beauceron a assuré qu’il n’était «absolument pas» déstabilisé par les attaques que cela a inspiré à la campagne adverse.

«Lorsque j’ai sorti mon jingle pendant la campagne électorale, tout le monde en a ri, et moi aussi, d’ailleurs. On savait que l’air était un peu quétaine, et c’était voulu», a lancé M. Bernier.

«Et là, aujourd’hui, si les gens peuvent rire de ça, tant mieux, mais le message passe. Et c’est ce qui est important: lorsque vous en parlez, vous devez expliquer pourquoi Maxime Bernier est fâché, et donc le message que je veux prôner est en train de passer», a ajouté le candidat.