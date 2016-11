Maison Radio-Canada: le projet de déménagement a été approuvé par le CA

MONTRÉAL – Le groupe Broccolini a été retenu pour construire les installations de la toute nouvelle Maison de Radio-Canada, à Montréal, alors que l’édifice actuel sera acquis par le groupe Mach, a annoncé la société d’État par voie de communiqué, mercredi après-midi.

Le conseil d’administration de CBC/Radio-Canada a approuvé mardi le plan de déménagement de la Maison de Radio-Canada, qui sera située sur le boulevard René-Lévesque Est, dans le quartier Centre-Sud.

Le groupe Broccolini sera chargé de construire le nouvel édifice qui sera érigé à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Papineau. Radio-Canada, qui sera locataire, signera un bail de 30 ans.

Le consortium est formé de Broccolini, Beïque Legault Thuot Architectes (BLTA), Dupras Ledoux ingénieurs et Quadrangle Architects Limited.

Par ailleurs, le groupe Mach s’est porté acquéreur de l’actuelle Maison de Radio-Canada et sera responsable du développement sur la partie Ouest du terrain.

Ces transactions devront être approuvées par le Conseil du trésor du Canada.

Le diffuseur public prévoit annoncer officiellement la nouvelle jeudi matin, alors que des images du nouvel édifice seront dévoilées.

En mai dernier, CBC/Radio-Canada disait avoir retenu les projets de deux groupes — le consortium Broccolini et un autre mené par Busac et Pomerleau — après avoir reçu une douzaine de propositions.

Broccolini et BLTA ont déjà collaboré ensemble pour construire le siège social d’Exportation et développement Canada à Ottawa, tandis que la firme Dupras Ledoux a travaillé sur les systèmes électromécaniques de la salle de spectacle «O» du Cirque du Soleil. La firme Quadrangle Architects Limited a quant à elle de l’expérience dans le domaine des télécommunications et des médias.