Malgré leur succès, les grands festivals veulent plus d’aide de Québec et Ottawa

MONTRÉAL – Au terme d’une saison marquée par le beau temps et une participation massive des festivaliers, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) attend de Québec et d’Ottawa l’adoption prochaine de mesures pour accompagner la croissance de l’industrie.

Le RÉMI espère un meilleur soutien gouvernemental pour pérenniser les succès, ce qui aura pour effet d’engendrer encore plus de retombées fiscales, selon le président directeur général du regroupement Martin Roy.

À Québec, le RÉMI compte sur les travaux du Comité sur le développement des festivals et événements touristiques, afin d’obtenir un programme gouvernemental mieux adapté et de nouveaux outils de financement. Ce comité doit produire un rapport d’ici un mois, à la demande de la ministre du Tourisme, Julie Boulet.

À Ottawa, le regroupement attend une révision des programmes à Patrimoine canadien, une stratégie d’exportation culturelle qui s’appuierait entre autres sur les festivals et événements, de même qu’un nouveau programme dédié spécifiquement à l’industrie événementielle. Des rencontres avec la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, Bardish Chagger, ont eu lieu ont cours des derniers mois.

Martin Roy se réjouit que les événements majeurs internationaux aient fracassé des records l’été dernier. Il cite entre autres Montréal Complètement Cirque, la Virée classique OSM Couche-Tard et le FestiVoix de Trois-Rivières.

Il souligne également que le festival Osheaga, à Montréal, a été présenté à guichets fermés pour une cinquième année consécutive, et le succès du Festival d’été de Québec qui ne se dément pas.