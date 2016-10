Manifestation samedi à Montréal pour hausser le salaire minimum à 15 $

MONTRÉAL – Une grande manifestation revendiquant une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure aura lieu samedi, à Montréal.

La rassemblement réunira les principales centrales syndicales, des groupes de travailleurs, des organismes anti-pauvreté, des étudiants, et des élus, notamment de Québec solidaire.

La députée Manon Massé, de Québec solidaire, souligne que son parti a été au tout début de cette lutte pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars.

Elle estime que le gouvernement Couillard ne peut plus ignorer cette revendication qui pourrait permettre à plus d’un million de travailleurs d’améliorer leurs conditions de vie.

Mme Massé se réjouit que le mouvement soit en croissance et que l’idée fasse son chemin. Elle affirme qu’il faut faire un débat public sur le sujet, en commission parlementaire.

De son coté, le Collectif pour un Québec sans pauvreté déplore que le gouvernement ne prête attention qu’aux discours «catastrophistes» du patronat.

Quant au président de la FTQ, Daniel Boyer, il dit constater que le gouvernement se montre maintenant un peu plus ouvert, voyant la pression populaire monter.

Le salaire minimum est actuellement de 10,75 $ et ces groupes veulent le voir haussé à 15 $ l’heure. Certains prônent «le plus rapidement possible», alors que d’autres sont prêts à donner un horizon de quelques années pour y parvenir, à raison d’augmentations de 70 cents par an.