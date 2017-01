Manifs anti-Trump: les femmes marchent dans 600 villes à travers le monde samedi

MONTRÉAL – Des rassemblements, en solidarité avec la Marche des femmes sur Washington qui se déroulera samedi, se tiendront dans plus de 600 villes à travers le monde dont Montréal.

Ils visent à dénoncer l’accession à la présidence des États-Unis de Donald Trump, et à réitérer l’importance accordée à l’égalité, la diversité et l’inclusion.

Alors qu’à Washington, plus de 200 000 femmes sont attendues, dont plusieurs en provenance du Canada, à Montréal, c’est plus de 5000 manifestantes qui devraient se rassembler, selon l’organisation de l’événement.

Selon la porte-parole Alia Hassan-Cournol, les femmes et la société civile en général doivent faire entendre leurs voix pour réaffirmer les droits des femmes, des minorités et les droits de la personne «si durement acquis». Elle ajoute qu’il faut prôner la tolérance, l’ouverture et le vivre ensemble.

Des rassemblements auront également lieu à Ottawa, Toronto et Vancouver.