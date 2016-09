Manitoba: Wal-Mart annonce jeudi qu’il refusera la carte Visa le 24 octobre

TORONTO – Walmart Canada informe ses clients du Manitoba que la carte de crédit Visa ne sera plus acceptée dans ses 16 magasins de la province à compter du 24 octobre.

En juin dernier, Walmart a annoncé l’élimination éventuelle de la carte Visa pour régler les achats, faisant valoir que les frais que Visa exige des marchands sont trop élevés. Le grand détaillant avait alors promis d’étendre cette interdiction aux 400 magasins qu’il possède au Canada.

Depuis, la mesure n’a été appliquée que dans trois magasins situés à Thunder Bay, en Ontario.

Visa dit avoir offert à Walmart un des plus faibles taux offerts à tous les marchands du Canada mais que le détaillant en voulait plus. La compagnie de crédit affirme que si elle avait plié, les frais de Walmart auraient été plus faibles que ceux imposés aux marchés locaux d’alimentation, aux pharmacies, aux dépanneurs, aux organismes de charité et aux écoles.

Le Conseil canadien du commerce de détail, qui représente plusieurs détaillants, dont Walmart, a déjà demandé au gouvernement du Canada d’intervenir pour exiger que les frais soient moins élevés pour tous les marchands.

Un porte-parole du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a dit qu’il attendrait de recevoir un rapport sur une réduction volontaire de 10 pour cent des frais de Visa et de MasterCard, en 2014, avant d’agir pour que le marché reste concurrentiel.