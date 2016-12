Marijuana: dépôt du rapport vers la légalisation

OTTAWA – Le groupe de travail sur la légalisation du cannabis recommande de fixer un âge minimum national de 18 ans pour l’achat de la substance et suggère que la distribution en gros du produit soit réglementée par les provinces et territoires.

Le groupe de travail ne suggère pas de prix au détail, prévenant tout au plus le gouvernement qu’il faudra trouver un équilibre entre un prix trop bas, qui encouragerait la consommation, et un prix trop élevé, qui inciterait les consommateurs à se tourner vers le marché illicite.

Il déconseille cependant « la co-implantation des ventes d’alcool ou de tabac et de cannabis, dans la mesure du possible ». C’est donc dire que les points de vente comme la Société des alcools du Québec (SAQ) ne seraient pas à privilégier.

Selon les conclusions du groupe présidé par l’ancienne ministre Anne McLellan, le gouvernement devrait par ailleurs permettre la culture personnelle de cannabis à des fins récréatives jusqu’à un maximum de quatre plants de 100 cm de hauteur.

Pour ce qui est de la consommation de marijuana en public, elle devrait se faire dans les mêmes balises que dans le cas du tabac, selon le groupe de travail, qui recommande d’établir la limite de possession personnelle de cannabis pour usage récréatif en public à 30 grammes.

Le groupe de travail prévient aussi que le gouvernement devra avoir à l’oeil les produits comestibles à base de cannabis, qui « suscitent beaucoup d’intérêt » et qui peuvent mener à des surconsommations accidentelles et des surdoses, comme on l’a observé au Colorado.

La légalisation de la marijuana vient avec son lot de conséquences potentielles sur la sécurité publique, notamment pour ce qui est de la conduite avec facultés affaiblies. Sur ce point, le groupe de travail n’a pas accouché de recommandations précises.

Le rapport de 120 pages rendu public mardi a été soumis aux ministres de la Justice, de la Sécurité publique et de la Santé en prévision de l’élaboration d’un projet de loi sur la légalisation du cannabis. Celui-ci est attendu au printemps 2017.