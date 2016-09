Maxime Bernier compare le projet de Kellie Leitch à la charte de Marois

HALIFAX – Le député Maxime Bernier a établi un parallèle entre le projet de test des «valeurs anticanadiennes» de sa collègue Kellie Leitch et la charte de la laïcité développée par le gouvernement péquiste de Pauline Marois.

«On a fait le débat au Québec sur la charte des valeurs, c’est un débat que Mme Marois a fait, et on s’est aperçu du résultat électoral», a-t-il exposé mardi en marge du caucus du Parti conservateur du Canada (PCC).

La formation indépendantiste a perdu le pouvoir au mains des libéraux en avril 2014 après avoir mené une campagne électorale partiellement articulée autour de ce volet identitaire.

«Mme Leitch veut faire ce débat-là au Canada anglais, c’est parfait, qu’on le fasse, et on va le faire dans le cadre des débats du parti. On va voir ce que vont choisir les membres», a poursuivi le Beauceron.

De son côté, Mme Leitch estime que cet enjeu pourrait au contraire lui rapporter.

«Je prévois gagner! En fait, je serai chef en mai 2017, car je discute avec les membres du parti d’enjeux qui leur tiennent à coeur. Je leur ai parlé de mes croyances et des valeurs canadiennes», a-t-elle plaidé lors d’une brève mêlée de presse dans l’hôtel du centre-ville d’Halifax où sont réunis les conservateurs.

Tous les autres candidats officiels à la direction du PCC — M. Bernier, Michael Chong, Tony Clement et Deepak Obhrai — se sont inscrits en faux contre la suggestion formulée par leur adversaire, seule femme à s’être lancée dans la course jusqu’à présent.

L’autre femme qui pourrait se retrouver sur les blocs de départ, Lisa Raitt, s’en est également dissociée.

Les spéculations entourant sa possible entrée en scène dans la course conservatrice ont pris un peu plus d’ampleur au lendemain de l’annonce de Peter MacKay qu’il renonçait à se lancer dans la mêlée.

La députée Raitt, native de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, habituellement loquace, est passée en coup de vent devant les journalistes, mardi matin, pour s’engouffrer dans la salle de réunion du caucus.

L’élue de la circonscription de Milton, en Ontario, a affirmé vendredi dernier qu’elle avait déjà pris une décision, mais qu’elle n’était pas prête à l’annoncer.

En attendant, c’est un autre candidat pressenti qui a franchi un pas de plus vers une candidature, mardi.

Le leader parlementaire du PCC en Chambre, Andrew Scheer, a annoncé qu’il démissionnait de ses fonctions pour explorer l’idée de se lancer.