Maxime Bernier propose des réductions d’impôts pour les particuliers

OTTAWA – Le candidat à la direction du Parti conservateur Maxime Bernier a dévoilé un autre pan de sa plateforme, jeudi, en proposant des réductions d’impôts pour une vaste majorité des contribuables.

Le député de Beauce suggère ainsi que les revenus de 15 000 $ à 100 000 $ soient imposés à un taux unique 15 pour cent. Au-delà de ce montant, le taux d’imposition serait réduit à 25 pour cent.

Il existe actuellement cinq paliers d’imposition, qui vont de 15 pour cent pour la première tranche de revenu imposable de 45 282 $ à 33 pour cent pour la portion de revenu qui excède 200 000 $.

Le député Bernier suggère également de relever le seuil d’exemption personnel de base à 15 000 $, ce qui permettrait aux personnes à faible revenu de cesser de payer de l’impôt.

Il estime que le système fiscal actuel est trop compliqué à gérer pour les contribuables, évaluant à environ sept milliards de dollars le montant annuel que dépensent les Canadiens pour se conformer aux lois fiscales.

Il juge que son plan est avantageux pour «tous les contribuables» et non seulement pour la classe moyenne et les riches, qui bénéficieraient de taux marginaux plus faibles.