MétéoMédia prévoit un hiver froid et ponctué de plusieurs précipitations

MONTRÉAL – MétéoMédia prévoit un hiver froid, ponctué de plusieurs précipitations, dans la plupart des régions du Canada — et en tous cas au Québec.

La chaîne de télévision prévoit «un retour en force de l’hiver au Québec» cette année, avec des températures sous les normales pour plusieurs régions. Les conditions seront également plus propices aux précipitations de toutes sortes, de décembre à février.

C’est en analysant le contexte climatique actuel ainsi qu’une série d’années de référence que les météorologues peuvent s’attendre à une saison hivernale plus propice aux précipitations.

André Monette, chef météorologue à MétéoMédia, prévient d’un «contraste avec l’hiver dernier», qui avait été exceptionnellement doux. Et même si l’automne a été lui aussi très doux, M. Monette croit que «le contexte sera beaucoup plus favorable aux descentes d’air arctique en 2016-2017».

Bref: les températures pourraient être sous les normales dans le sud du Québec, les précipitations (pluie, pluie verglaçante et neige) devraient être plus fréquentes, et l’hiver risque de s’étirer au mois de mars, prévoit MétéoMédia.

Certains secteurs dans le sud et l’ouest de la province, comme Gatineau et Val-d’Or, devraient même connaître des températures sous les normales de saison, estime-t-on. La grande région de Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Gaspé devraient être légèrement sous les normales de décembre à février.

Et la question qui tue les météorologues: aura-t-on un Noël blanc ?

«Contrairement à 2015, où des milliers de Québécois n’avaient pas un grain de neige à Noël, le contexte sera plus favorable cette année pour la période des Fêtes», croit MétéoMédia. «Selon les statistiques, les probabilités de voir de la neige à Noël sont supérieures à 75 pour cent dans le sud de la province, tandis qu’elles sont de 100 pour cent à Saguenay. Dans l’est du Québec, les probabilités varient de 92 à 98 pour cent, de Rimouski à Gaspé.»

Dans les Maritimes, on prévoit pour l’hiver prochain des températures près des normales, avec des précipitations au-dessus des normales. En Ontario, les températures devraient être sous les normales pour la majorité des régions, incluant Toronto, avec des précipitations aussi au-dessus des normales.