Meurtre d’une mère et de sa fillette à Calgary: l’accusé plaide non coupable

CALGARY – L’homme accusé du meurtre prémédité d’une femme de Calgary et de sa fillette de cinq ans a plaidé non coupable, jeudi.

Edward Downey, âgé de 46 ans, est accusé d’avoir tué Sara Baillie et sa fille Taliyah Marsman, en juillet. L’enquête préliminaire a été fixée au 14 août 2017.

Mme Baillie, 34 ans, a été retrouvée sans vie dans sa résidence de Calgary le 11 juillet. Une alerte Amber a aussitôt été déclenchée pour la petite Taliyah, introuvable dans la maison.

Le corps de la fillette a finalement été retrouvé trois jours plus tard dans une région rurale à l’est de Calgary.

La police a soutenu que l’accusé connaissait les victimes, sans préciser exactement leurs liens.

Edward Downey demeure détenu pour le moment et son avocat n’a pas indiqué jeudi s’il demanderait sa remise en liberté sous caution pour la suite des procédures.

Me Gavin Wolch s’inquiétait en juillet son client soit jugé sur la place publique, et il espérait la tenue d’un procès le plus tôt possible.