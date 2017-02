Montants des dons de charité: le Québec est encore une fois bon dernier

MONTRÉAL – C’est encore une fois au Québec que la valeur médiane des dons de charité a été la plus faible en 2015, selon des données révélées mercredi par Statistique Canada.

Le montant médian des dons au Québec s’établissait alors à 130 $, ce qui place la province loin derrière l’ensemble des autres provinces et territoires canadiens.

À l’avant-dernier rang se trouvait le Nouveau-Brunswick avec une valeur médiane des dons de charité beaucoup plus élevée, à 310 $. La Nouvelle-Écosse suivait avec une valeur médiane de 340 $.

À l’échelle nationale, la valeur médiane des dons de charité atteignait 300 $ en 2015. Statistique Canada indique que cela signifie que la moitié des déclarants donateurs ont versé 300 $ et l’autre moitié moins de 300 $.

Les Canadiens les plus généreux se trouvaient en 2015 au Nunavut, en Alberta et en Colombie-Britannique avec des valeurs médianes se situant respectivement à 570 $, 450 $ et 430 $.

De manière générale, la valeur totale des dons a connu une hausse de 3,8 pour cent en 2015 comparativement à 2014, pour s’établir à 9,1 milliards $.

Les Territoires du Nord-Ouest ont connu le bond le plus prononcé avec une variation de 8,1 pour cent, suivis par la Colombie-Britannique à 7,1 pour cent et le Manitoba à 5,7 pour cent.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées au Nunavut avec un recul de 5 pour cent, au Yukon avec une baisse de 0,4 pour cent et au Nouveau-Brunswick avec un retrait de 0,2 pour cent.

Le Québec a tout de même connu une hausse de 3 pour cent de la valeur totale des dons de 2014 à 2015, avec un montant total s’établissant à 878 840 $.

Cette augmentation de la valeur totale des dons cache toutefois une baisse du nombre de donateurs de 0,9 pour cent sur l’ensemble du territoire canadien entre 2014 et 2015.

Une variation négative du nombre de Canadiens ayant fait un don de charité en 2015 a été observée dans toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception de la Colombie-Britannique et du Manitoba qui ont connu une légère hausse de moins de 1 pour cent.

En 2015, 1 219 690 Québécois ont effectué un don de charité, ce qui représente une baisse de 1,9 pour cent.

Pour une 14e année consécutive, les résidents d’Abbotsford-Mission en Colombie-Britannique ont effectué le don médian le plus élevé parmi toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) du pays. Ce montant s’élevait à 720 $ en 2015.