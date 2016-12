Montérégie: la SQ demande l’aide du public pour retrouver un jeune de 15 ans

MONTRÉAL – La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jayson Bisson-Brownell, 15 ans, de Saint-Michel en Montérégie.

Il a été vu pour la dernière fois le 13 décembre en soirée alors qu’il était à son domicile situé la rue Principale à Saint-Michel.

Selon la police, il se déplace à pied ou avec des amis qui ont un véhicule et pourrait être dans les environs de Châteauguay, Valleyfield ou dans la MRC des Jardins-de-Napierville.

L’adolescent mesure 1,73 m (5 pi 8 po) et pèse 68kg (150 lb), il a les cheveux châtains et le teint pâle.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il pourrait porter une casquette bleue ou une tuque noire et grise avec le logo des Kings de Los Angeles, un pantalon de sport foncé avec un pantalon de travail bleu foncé porté par-dessus, un kangourou gris, rouge et noir avec le logo DKNY et un manteau vert foncé à carreaux.