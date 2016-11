Montérégie: un homme qu’on croit ivre tue les parents d’une adolescente

SAINTE-MADELEINE, Qc – Une tragédie routière possiblement imputable à l’alcool au volant a fait deux morts et un blessé grave, mercredi soir, sur une route de la région de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Peu avant 20h00, une automobile transportant un homme et une femme âgés de 37 et de 34 ans et leur fille de 13 ans s’est engagée sur la route 116, dans la paroisse de Sainte-Madeleine.

Le véhicule a été percuté par une autre voiture venant possiblement en sens inverse.

Les deux parents de l’adolescente ont perdu la vie, alors que celle-ci a n’a pas été blessée.

Quant au conducteur fautif, il a été grièvement blessé et admis en salle de chirurgie. Il a dû subir un prélèvement sanguin car les autorités croient qu’il était en état d’ébriété lorsqu’il était au volant.

S’il survit à l’impact, cet individu pourrait faire face à de graves accusations criminelles. (Collaboration Cogeco Nouvelles)