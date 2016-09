Montréal: forte hausse du prix de l’essence mardi, à 1,20 $ le litre d’ordinaire

MONTRÉAL – Une forte hausse des prix de l’essence s’est produite au cours des dernières heures sur l’île de Montréal.

Le litre d’essence ordinaire a augmenté d’environ 0,13 $, à 1,20 $.

Le prix du litre de carburant ordinaire est largement inférieur dans les régions entourant Montréal. Selon le site web essencequebec.com, il s’élève à 0,94 $ dans les Laurentides, à 1,00 $ en Montérégie et à 1,06 $ à Laval.

Le prix est aussi inférieur à 1,00 $ dans les régions de Québec, de la Mauricie, des Cantons-de-l’Est, de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais.

Entre-temps, le prix du baril de pétrole brut pour livraison en novembre est en baisse de 0,25 $ US, mardi matin, à la bourse NYMEX de New York, à moins de 44 $ US.