Montréal: hommage rendu dans Rosemont, vendredi, à une cycliste décédée

MONTRÉAL – Une cérémonie a lieu vendredi matin dans le quartier Rosemont, à Montréal, en hommage à Justine Charland-Saint-Amour, une cycliste qui a péri dans ce secteur le 22 août dernier.

Un vélo fantôme doit être installé vers 8h00 à l’angle du boulevard Rosemont et de la rue d’Iberville, là où Mme Charland-Saint-Amour et un camion sont entrés en collision.

Un vélo fantôme est un vélo peint en blanc qu’on laisse à l’endroit où une mort de cycliste s’est produite. On veut ainsi commémorer la vie de la personne et susciter une réflexion sur la cohabitation entre les cyclistes et les véhicules motorisés. Quelques personnalités politiques doivent participer à la cérémonie.

Justine Charland-Saint-Amour, qui était âgée de 24 ans, venait de terminer ses études en ergothérapie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.