Mort suspecte d’un homme de 51 ans à Gatineau: peu de détails révélés

GATINEAU, Qc – La police de la Ville de Gatineau enquête sur la mort suspecte d’un homme de 57 ans.

L’individu a été trouvé inconscient vers 23 h 30 jeudi soir dans une résidence de la rue Lina. Des manoeuvres de réanimation effectuées par les ambulanciers ont été vaines.

La police donne peu de détails sur les circonstances entourant ce décès, afin de ne pas nuire à l’enquête.

Le sergent Jean-Paul Lemay souligne que certains «éléments» retrouvés sur les lieux nécessitent une enquête plus approfondie afin de déterminer la cause de la mort. Il refuse de préciser si l’homme a été atteint par balle ou poignardé, et si des traces d’effraction ont été constatées.

La maison unifamiliale où la victime a été découverte se trouve dans un quartier résidentiel. On ignore si l’homme vivait seul.

