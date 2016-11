MTL: un homme est poignardé dans un commerce du boulevard de Maisonneuve

MONTRÉAL – Un homme âgé dans la vingtaine a été poignardé dans la nuit de samedi à dimanche au centre-ville de Montréal, et son état est jugé critique.

La victime a été agressée à l’arme blanche au haut du corps vers 2h10 dans un commerce du boulevard de Maisonneuve, près de la rue Saint-Hubert. L’incident est survenu après une violente altercation avec un autre homme.

Le suspect a pris la fuite à pied.

Les enquêteurs tentent de déterminer la cause et les circonstances entourant cette tentative de meurtre. Des témoins seront rencontrés et des vidéos de surveillance seront visionnées.