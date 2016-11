Muskrat Falls: le PQ réclame un traitement équivalent à celui de T.-N.-L.

QUÉBEC – Le Parti québécois réclame un traitement équivalent «aux cadeaux» donnés par le gouvernement fédéral à Terre-Neuve-et-Labrador pour un projet hydroélectrique dont les coûts ont explosé.

Le député péquiste Nicolas Marceau a estimé mercredi qu’Ottawa devrait offrir le même soutien financier à Hydro-Québec qu’à la société Nalcor, qui construit actuellement une centrale à Muskrat Falls.

Selon M. Marceau, la garantie de prêt fédérale de 9,2 milliards $ accordée à Nalcor générera des économies d’emprunt de 1,5 milliard $ à Terre-Neuve.

En calculant sur une base par habitant, le député péquiste, porte-parole en matière de relations Québec-Ottawa, croit qu’un traitement équitable devrait procurer des économies de 23 milliards $ au Québec.

Pour le député péquiste, Ottawa pourrait rétablir un certain équilibre en garantissant les prêts d’Hydro-Québec, dont la dette est de 43,6 milliards $ actuellement, ce qui générerait des économies de 13,5 milliards $ dans ses coûts d’emprunt.

Le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, Jean-Marc Fournier, a réclamé une compensation après la décision d’Ottawa, la semaine dernière, d’augmenter de 2,9 milliards $ une garantie de prêt déjà accordée au projet de Nalcor, au Labrador. M. Fournier n’a cependant pas donné d’indication sur la somme qui serait acceptable.

Selon le gouvernement québécois, cette aide accentuera la concurrence déloyale de Muskrat Falls face à Hydro-Québec, qui n’a pas reçu pareil soutien fédéral pour ses infrastructures.

Dans un point de presse à l’Assemblée nationale, M. Marceau a dénoncé à son tour les largesses d’Ottawa, qui nuisent à Hydro-Québec.

«Ce que nous demandons, ce n’est rien d’autre que l’équité, un traitement équivalent, a-t-il dit. Les cadeaux qui ont été versés à Terre-Neuve sont importants, et là, on a des cadeaux qui sont versés, puis, en même temps, on rend le monde plus difficile pour le Québec puis pour Hydro-Québec en particulier.»