N.-B.: Oland obtient sa libération sous caution en attendant son nouveau procès

FREDERICTON – Dennis Oland a obtenu sa libération sous caution, mardi, au lendemain du renversement de sa condamnation pour meurtre par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Le juge Marc Richard a déclaré que Dennis Oland avait retrouvé sa présomption d’innocence et qu’il ne risquait pas de s’enfuir ni de commettre des gestes violents.

La juge a affirmé que la confiance du public envers le système de justice serait davantage ébranlée si M. Oland restait en détention que s’il obtenait sa libération sous caution.

La Cour d’appel a ordonné lundi la tenue d’un nouveau procès, dix mois après qu’un jury eut reconnu Dennis Oland coupable du meurtre non prémédité de son père, le richissime homme d’affaires Richard Oland.

La Cour d’appel a estimé que le juge au procès n’avait pas correctement informé le jury quant aux preuves liées au veston que Dennis Oland portait le jour du meurtre.

Lors de son interrogatoire, M. Oland avait dit à la police qu’il portait une veste marine, alors que des témoins et des images de caméras de surveillance indiquaient plutôt qu’il portait une veste marron. Or, il a été établi qu’il y avait de minuscules taches de sang sur la veste marron et que l’ADN correspondait au profil de la victime. L’accusé avait plus tard changé sa version des faits.

La Couronne a vu dans cette déclaration un mensonge intentionnel, alors que la défense a soutenu qu’il s’agissait d’une méprise commise de bonne foi.