N’abrogez pas l’ALÉNA, dit le patron de la chambre de commerce des États-Unis

OTTAWA – L’abrogation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) entraînerait des pertes d’emplois dans chacun de ses trois pays signataires, a estimé lundi le patron de la chambre de commerce des États-Unis.

Tom Donahue a livré ce message lors d’un dîner-causerie organisé par l’Economic Club of Canada. Il devait rencontrer, plus tard dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau et certains de ses conseillers.

Selon M. Donahue, il est possible d’améliorer l’accord de 23 ans qui régit les échanges commerciaux entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, de façon à ce qu’il rehausse la compétitivité de l’Amérique du Nord avec le reste du monde.

Le président américain Donald Trump a menacé d’abandonner l’ALÉNA si l’accord ne pouvait pas être renégocié à sa satisfaction.

Le président et chef de la direction de la chambre de commerce des États-Unis estime que la principale priorité de l’ALÉNA est de «ne pas nuire» à une relation commerciale intégrée déjà solide. Il croit en outre que les provisions de l’accord sur les visas auraient besoin d’être révisées pour permettre une plus grande mobilité de la main-d’oeuvre qualifiée.