NB: l’Université de Moncton se dit outrée par l’envoi de courriels malveillants

MONCTON, N.-B. – La direction de l’Université de Moncton a fait part lundi de son indignation après l’envoi de courriels malveillants à plusieurs centaines de membres de la communauté universitaire.

Selon des informations transmises par des médias, il s’agirait d’un cas de vengeance à l’endroit d’une étudiante de l’université. Le message transmis tard samedi soir comprend une vidéo intime de l’étudiante.

Un grand nombre d’étudiants et employés du campus de Moncton l’ont reçu.

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, s’est dit outré qu’un individu ait distribué des messages inappropriés et dégradants aux membres de la communauté universitaire. Il condamne de tels gestes qui contreviennent au droit à un milieu de travail et d’études respectueux, sain et sécuritaire.

Le recteur Théberge assure que l’institution s’est engagée à offrir des services de soutien aux personnes qui seraient victimes de harcèlement sexuel ou de cyberintimidation.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été informée de l’affaire.