Négociation dans l’hôtellerie CSN: la moitié des syndicats ont maintenant réglé

MONTRÉAL – Une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective a finalement été conclue à l’Hôtel Bonaventure, au centre-ville de Montréal, après près de cinq semaines de grève.

Il s’agit d’une 12e entente de principe qui survient dans le cadre de la négociation coordonnée qui a cours dans le secteur de l’hôtellerie syndiqué à la Fédération du commerce de la CSN.

L’entente de principe a été entérinée dans une proportion de 86 pour cent.

Avec cette 12e entente de principe, c’est ainsi la moitié des syndicats concernés qui a réussi à conclure une entente de principe, puisque cette négociation coordonnée concerne 25 hôtels dans l’ensemble du Québec.

Les ententes conclues prévoient des augmentations de salaire de l’ordre de 3, 3, 3 et 4 pour cent pour un contrat de travail de quatre ans. De plus, des améliorations ont été apportées au chapitre des vacances et des indemnités de départ dans les cas de mises à pied pour cause de changement technologique ou de fermeture de département.