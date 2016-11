New Carlisle: début du procès de Réal Savoie pour le meurtre de Sonia Raymond

NEW CARLISLE, Qc – Le procès de Réal Savoie, qui est accusé d’avoir assassiné une femme il y a plus de 20 ans en Gaspésie, doit s’ouvrir lundi, au Palais de justice de New Carlisle.

En juillet 1996, le cadavre de Sonia Raymond a été trouvé sur une plage de Maria, à quelques mètres de la route 132; on avait tranché la gorge de la jeune femme originaire de Causapscal.

Réal Savoie n’a été arrêté qu’en avril 2014 pour cette affaire, à Montréal. On l’aurait piégé lors d’une opération policière d’infiltration.

Le quinquagénaire devrait aussi faire face à des accusations de séquestration et d’agression sexuelle armée.