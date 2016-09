Northern Gateway et Ottawa ne contesteront pas la décision de la Cour d’appel

VANCOUVER – Ni Ottawa ni Northern Gateway ne contesteront la décision de la Cour d’appel fédérale, qui infirmait en juin l’approbation donnée par le gouvernement au projet d’oléoducs destinés à relier les sables bitumineux de l’Alberta à la côte nord de la Colombie-Britannique.

Dans une décision partagée, la Cour d’appel fédérale concluait qu’Ottawa n’avait pas adéquatement consulté les Autochtones avant de donner son feu vert au projet.

Le président de l’entreprise Northern Gateway Pipeline, John Carruthers, a expliqué mardi que la solution passe maintenant par la consultation et non par les tribunaux. Il croit qu’en vertu de la Constitution, le gouvernement a le devoir de consulter de façon significative les Premières Nations et les Métis, comme le concluait la Cour d’appel fédérale.

Un peu plus tard en mêlée de presse, mardi à Ottawa, le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, a indiqué que son gouvernement ne ferait pas non plus appel de la décision.

Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’Enbridge élabore son projet d’oléoducs de 7,9 milliards $, qui prévoit la construction de plus de 1000 kilomètres de conduites entre le nord-est d’Edmonton et le port en eaux profondes de Kitimat, près du Pacifique, pour exportation de pétrole brut vers l’étranger. Une conduite parallèle ramènerait en Alberta quelque 193 000 barils par jour de diluant, utilisé pour liquéfier davantage le bitume afin d’accélérer son transport par oléoducs.

La société Northern Gateway Pipeline avait présenté ses premiers dossiers d’information à l’Office national de l’énergie et à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à la fin de 2005.

Une commission d’examen conjoint (fédéral-provincial) à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale avait recommandé au gouvernement l’approbation du projet en décembre 2013, et Ottawa a donné son feu vert en 2014. Huit communautés des Premières Nations, quatre groupes environnementaux et un syndicat ont alors contesté cette décision devant les tribunaux, et une cause commune a été soumise à la Cour d’appel fédérale en octobre 2015.

Dans un jugement partagé à deux contre un, la Cour d’appel a infirmé en juin la décision du gouvernement fédéral, estimant qu’il n’avait pas rempli ses obligations constitutionnelles. Ottawa a omis, selon la cour, de considérer des enjeux très importants pour les Premières Nations en ignorant plusieurs impacts du projet et en offrant peu de place aux réelles consultations.

Le juge dissident, Michael Ryer, a quant à lui conclu que les Premières Nations avaient été invitées à participer aux consultations et qu’Ottawa avait même offert du financement pour le faire. Le juge Ryer a aussi estimé que plusieurs des craintes formulées par les Premières Nations avaient été prises en compte dans les 209 conditions imposées au promoteur par la commission d’examen conjoint.