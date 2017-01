NPD: Angus poursuit sa réflexion et lance un nouveau site internet

OTTAWA – L’expérimenté député néo-démocrate Charlie Angus dit entreprendre la deuxième phase de sa possible campagne à la direction de sa formation politique.

Le député fédéral de Timmins-Baie James, en Ontario, a lancé un nouveau site internet, dimanche. Il affirme vouloir former une équipe nationale de bénévoles et amasser des dons après avoir demandé conseils et avis auprès de ses proches, de ses collègues, de ses électeurs et de ses partisans au cours des dernières semaines.

Selon lui, la «déconcertante» cérémonie d’assermentation justifie la nécessité de créer un mouvement politique nationale au Canada qui donnera des raisons positives pour s’impliquer.

La longue course visant à remplacer Thomas Mulcar à la tête du NPD est jusqu’à présent très ouverte.

Le député fédéral de New Westminster—Burnaby, en Colombie-Britannique, Peter Julian est le seul à s’être formellement inscrit auprès d’Élections Canada, mais sa décision de se lancer dans la course n’est pas encore finale.

La députée fédérale de Churchill—Keewatinook Aski, Niki Ashton, et le chef adjoint du NPD de l’Ontario, Jagmeet Singh, pourraient eux aussi participer à la course.