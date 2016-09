Ontario: la famille de quatre personnes tuées par un chauffard réclame 25 M$

TORONTO – Une famille de la région de Toronto ayant perdu quatre membres — dont trois enfants — à la suite d’un horrible accident de voiture, l’an dernier, s’est tournée vers les tribunaux pour réclamer plusieurs millions de dollars à l’automobiliste reconnu coupable de leur mort.

La famille Neville-Lake réclame plus de 25 millions $ à Marco Muzzo et à l’entreprise de construction de sa famille, Marel Contractors, affirmant que leur négligence a provoqué l’accident ayant tué Daniel Neville-Lake, neuf ans, son frère de cinq ans Harrison, leur soeur de deux ans Milly et leur grand-père, Gary Neville, 65 ans.

Dans l’exposé de sa demande, la famille affirme que Marco Muzzo était ivre, excédait les limites de vitesse et conduisait sans ses lentilles cornéennes lorsqu’il est revenu de son enterrement de vie de garçon à Miami, en septembre, «provoquant ainsi une situation de danger et d’urgence».

Elle affirme également que Marel, à qui appartenait le VUS impliqué dans l’accident, avait mal entretenu le véhicule et avait permis à Marco Muzzo de conduire à un moment où elle aurait dû savoir qu’il avait les facultés affaiblies.

La poursuite a été déposée en avril, quelques semaines seulement après que Marco Muzzo eut été condamné à 10 ans de prison pour conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort et ayant causé des dommages corporels.

L’exposé de la demande contient des allégations n’ayant pas été prouvées devant un tribunal civil.

L’exposé de la défense n’a pas encore été déposé.