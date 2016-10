Ontario: une collision routière a fait 4 morts lundi soir à Brampton

BRAMPTON, Ont. – Quatre personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu en milieu de soirée, lundi, à Brampton, au nord-ouest de Toronto.

Selon le Service de police de la région de Peel, vers 21h00, un automobiliste âgé de 49 ans, qui était seul dans sa voiture, en a perdu le contrôle et a heurté de front un véhicule qui circulait en sens inverse.

L’homme est mort, tout comme les trois passagers de l’autre véhicule: le conducteur âgé de 24 ans et deux soeurs âgées de 16 et de 22 ans.

Les deux véhicules ont pris feu sous le violent impact.

Une enquête a été ouverte pour établir la cause de l’accident. On ignore encore si la vitesse ou l’alcool sont en cause.