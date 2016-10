Onze nouvelles chaires d’excellence en recherche: le fédéral veut plus de femmes

OTTAWA – Le gouvernement fédéral étend l’engagement du premier ministre Justin Trudeau en faveur de l’égalité des genres à la recherche scientifique.

Les universités qui souhaitent postuler pour obtenir l’une des onze nouvelles chaires d’excellence en recherche du Canada, qui ont été annoncées mercredi, devront démontrer qu’ils ont adopté une politique claire en matière d’équité et des stratégies de recrutement qui favorisent une meilleure représentation des femmes.

Parmi les 27 chaires d’excellence en recherche au pays, une seule a à sa tête une femme.

Le programme CERC, lancé en 2008, finance des chercheurs de renommée internationale jusqu’à concurrence de 10 millions $ pendant une période de sept ans.

La ministre des Sciences Kirsty Duncan a spécifié que des domaines prioritaires avaient été ciblés par le gouvernement. Ainsi, au moins deux chaires seront octroyées dans des domaines reliés aux technologies propres et durables et au moins une chaire sera établie dans la sphère de l’innovation dans le secteur des affaires.

De plus, jusqu’à trois chaires seront consenties «dans des domaines qui apporteront des avantages pour les Canadiens».

Dans un communiqué, le gouvernement spécifie que «l’équité et l’excellence en sciences ne sont pas mutuellement exclusives».

«Je suis impatiente d’accueillir les onze nouveaux titulaires de chaire et d’encourager les établissements à trouver des moyens d’accroître l’équité et la diversité au sein de ce programme prestigieux. Après tout, la science est l’affaire de tous», a déclaré la ministre Duncan.

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé le premier cabinet fédéral paritaire de l’histoire du Canada, l’automne dernier.

Il a également promis que l’égalité des genres et une plus grande diversité seraient au coeur du processus de nomination à la Cour suprême et au Sénat.