Ottawa augmente son aide financière à Haïti dévasté par l’ouragan Matthew

OTTAWA – Le gouvernement canadien offre 2 millions $ de plus en aide humanitaire à Haïti qui peine à se relever d’une autre catastrophe naturelle. L’ouragan Matthew a dévasté une partie de la côte haïtienne, au début du mois. Plus de 1,24 million Haïtiens ont été affectés.

L’aide canadienne doit couvrir les besoins immédiats en eau potable, la construction d’abris et la réhabilitation de l’agriculture.

Ottawa porte ainsi sa contribution totale, annoncée depuis le 4 octobre, à 6,5 millions $.

Les nouvelles sommes annoncées vendredi iront à quatre organisations non gouvernementales qui oeuvrent déjà sur le terrain haïtien: Médecins du monde, Oxfam Québec, Action contre la faim Canada et le Centre d’étude et de coopération internationale.

Les plus récents bilans des conséquences de l’ouragan comptent plus de 470 morts.