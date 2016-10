Ottawa continuera de surveiller le marché immobilier, dit Bill Morneau

TORONTO – Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau dit qu’Ottawa continuera d’agir pour s’assurer qu’une hausse des taux d’intérêts ou un ralentissement du marché immobilier ne mettront pas un frein à la croissance économique du pays.

Il faut pour ce faire s’assurer que l’endettement des ménages est soutenable et que les prêteurs agissent avec prudence, selon M. Morneau.

Dans un discours prononcé devant la Chambre de commerce de la région de Toronto, le ministre a expliqué qu’il était «ultimement responsable» du maintien de la stabilité du système financier du pays.

Il a donné en exemples certaines mesures mises en place par Ottawa en lien avec le marché immobilier pour expliquer comment il cherche à maintenir cette stabilité.

Le gouvernement a annoncé différentes mesures pour répondre à l’explosion des coûts des résidences, particulièrement à Toronto et Vancouver. Ils ont notamment présenté de nouvelles règles gouvernant les prêts hypothécaires assurés et une hausse des mises de fonds minimales pour les maisons de plus de 500 000 $.

Le ministre a précisé que le gouvernement ne prévoyait pas mettre en place d’autres mesures spécifiques à l’immobilier, mais qu’il allait continuer à avoir la situation à l’oeil.