Ottawa crée un comité consultatif pour sa stratégie de réduction de la pauvreté

OTTAWA – Le gouvernement fédéral veut créer un comité d’experts afin de l’aider à élaborer sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui serait annoncée vers la fin de son mandat de quatre ans.

Pour élaborer cette stratégie nationale, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, souhaite mettre à profit l’expertise de ce comité consultatif, mais aussi le fruit de consultations publiques sur la question de la pauvreté.

Disposant d’un mandat d’un an, le comité consultatif sera constitué d’experts provenant des universités, de gens d’affaires et de fournisseurs de services sociaux, mais aussi de citoyens qui ont vécu dans la pauvreté.

Ce comité devra en fait «discuter et éprouver» les idées entendues lors des consultations publiques en ligne. Pour lancer cette consultation, le ministre Duclos avait présenté en octobre dernier son «document de discussion» pour une stratégie de réduction de la pauvreté.

La consultation en ligne sera complétée par des tables rondes avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des organisations autochtones, des entreprises, des organismes communautaires, des experts du milieu universitaire et des Canadiens qui ont vécu dans la pauvreté, indique le ministre. Le gouvernement fédéral a aussi déjà demandé des études de cas dans six collectivités canadiennes concernées par la pauvreté, dont Trois-Rivières, au Québec, et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

La création prochaine du comité consultatif ministériel survient au moment où le gouvernement libéral de Justin Trudeau met la dernière main à sa stratégie nationale sur le logement, qui aura aussi des incidences sur la lutte contre la pauvreté.

On estime qu’environ trois millions de Canadiens, dont plus de 500 000 enfants, vivaient dans la pauvreté en 2014, et que 235 000 sont sans domicile fixe à un moment ou l’autre de l’année.