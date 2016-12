Ottawa investit 500 M$ pour l’accès à internet haute vitesse en région

WAKEFIELD, Qc – Ottawa investira jusqu’à 500 millions $ pour doter 300 communautés rurales et éloignées d’internet haute vitesse d’ici 2021.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a lancé jeudi le programme «Brancher pour innover», qui vise notamment à améliorer les services à large bande des hôpitaux, écoles et conseils de bande.

Ce projet est l’équivalent moderne de la construction de routes ou de lignes ferroviaires, selon le ministre Navdeep Bains, qui affirme que l’accès à internet haute vitesse peut soutenir la création d’entreprises, d’emplois et de produits.

Les communautés auront jusqu’au 13 mars 2017 pour soumettre leur demande de financement.

L’enveloppe de 500 millions $ avait été annoncée dans le plus récent budget fédéral, dévoilé au printemps dernier.

Une partie des fonds sera consacrée à la mise sur pied de réseaux «de base» à haute capacité, et une autre sera allouée à la mise à niveau des réseaux existants qui offrent un débit inférieur à cinq mégabits par seconde.

«Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que tous les citoyens, entreprises et établissements aient accès aux possibilités et aux outils nécessaires pour croître et réussir, au pays comme à l’étranger», a déclaré le ministre Bains dans un communiqué.

«Le programme Brancher pour innover favorisera l’accès à internet haute vitesse, ce qui donnera à nos collectivités rurales et éloignées de meilleures ressources pour innover, participer à l’économie numérique et créer des emplois pour les familles de la classe moyenne. Il s’agit d’un investissement qui améliorera la vie quotidienne des Canadiens.»