Ottawa signe un contrat pour 20 nouveaux radars pour les prévisions météo

DORVAL, Qc – Les vieux radars d’Environnement Canada seront peu à peu remplacés, dans le but d’obtenir des informations plus précises permettant de mieux prévoir les événements climatiques inhabituels.

C’est la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, qui en a fait l’annonce, mardi à Dorval, au cours d’une rencontre avec la presse.

En fait, 20 nouveaux radars qu’on dit équipés de la technologie la plus moderne sur le marché seront achetés, pour une somme totale de 83 millions $. Le premier radar doit être installé dès l’automne prochain et les autres doivent l’être d’ici sept ans.

Des options sont prévues au contrat avec la société Selex ES concernant l’installation d’un maximum de 13 radars supplémentaires d’ici le 31 mars 2023.

La ministre a rappelé que les agriculteurs, les camionneurs, les transporteurs, les déneigeurs et bien des entreprises dépendent des prévisions météorologiques les plus justes possible, sans compter les citoyens.