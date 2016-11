Paramédics syndiqués à la CSN: de plus en plus de votes de grève

MONTRÉAL – La grogne prend de l’ampleur chez les ambulanciers paramédicaux syndiqués à la CSN, alors que les syndicats représentant les deux tiers des 3600 membres dans l’ensemble du Québec se sont prononcés à ce jour en faveur de la grève.

Le secteur préhospitalier de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN tient une consultation de ses membres quant à un mandat de grève générale illimitée jusqu’au 25 novembre.

Il ne reste plus que 10 jours de consultation et, à ce jour, tous les syndicats qui ont consulté leurs membres ont obtenu un mandat de grève, et celui-ci dépassait la proportion de 97 pour cent d’appui à la grève, indiquait-on mardi à la CSN.

Une éventuelle grève serait déclenchée au moment jugé opportun, selon l’état et le rythme des négociations. Elle serait toutefois soumise aux dispositions sur les services essentiels du Code du travail.

Entre-temps, les négociations se poursuivent avec la Corporation des services d’ambulance du Québec et avec Urgences santé.

Les points en litige sont les salaires, la retraite progressive, l’organisation du travail, les horaires de travail, la charge de travail et les questions de santé et sécurité.