Parti conservateur: Chris Alexander dépose sa candidature et son chèque vendredi

OTTAWA – L’ancien ministre Chris Alexander sera de passage à Ottawa, vendredi, pour déposer son formulaire de candidature et un premier chèque de 25 000 $ témoignant de son intention de briguer la chefferie conservatrice.

Aucune rencontre officielle avec les médias n’est prévue lors de cette visite éclair dans la capitale fédérale, a précisé l’ancien député, qui a été défait dans sa circonscription ontarienne d’Ajax aux élections d’octobre 2015.

Dans un courriel envoyé à La Presse canadienne, jeudi, Chris Alexander se dit cependant prêt à lancer officiellement sa campagne «aussitôt que possible», soit dès que le Parti conservateur du Canada le reconnaîtra comme candidat.

La dernière campagne électorale a été difficile pour cet ancien ambassadeur du Canada en Afghanistan. Il a été marqué au fer rouge par la controversée promesse d’instaurer une ligne de dénonciation pour signaler des cas présumés de «pratiques culturelles barbares».

La course à la succession de Stephen Harper compte jusqu’à présent six candidats officiels: le Québécois Maxime Bernier, les Ontariens Kellie Leitch et Michael Chong, les Saskatchewanais Andrew Scheer et Brad Trost ainsi que l’Albertain Deepak Obhrai.

On s’attend à ce que le député et ancien ministre Steven Blaney confirme qu’il sera aussi sur les blocs de départ dimanche lors d’un événement dans sa circonscription de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis.